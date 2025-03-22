В Киеве 7-летний мальчик умер на приеме у стоматолога.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза на приеме в частной клинике.

В течение двух часов врачи скорой помощи пытались реанимировать мальчика, однако пациент погиб на месте.

Отмечается, что в ходе происшествие на месте работали следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации события.

В январе мы писали о том, что в одной из стоматологических клиник Тернополя под наркозом умер годовалый ребёнок. Инцидент произошёл ещё в 2023 году, однако только сейчас врачу, который проводил операцию, объявили о подозрении.

Ранее к трём годам лишения свободы был приговорён врач роддома в Киеве, из-за которого погиб младенец. Следствие пришло к выводу, что акушер-гинеколог заметил признаки ухудшения состояния плода, но не изменил тактику ведения родов, чтобы спасти жизнь младенцу.