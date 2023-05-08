В Берлине задержали кардиолога знаменитой клиники Шерите. Его подозревают в убийстве двух пациентов при помощи больших доз успокоительных.

Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на генпрокуратуру Берлина.

55-летний мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии сознательно вводил такие высокие дозы седативного средства, что они умерли.

По данным полиции, он был уволен из клиники в 2022 году.

Расследование началось после того, как клиника подала жалобу на врача.

Арестовать его смогли только после медицинского заключения. Ранее эксперты разбирались, оправданы ли были такие высокие дозы седативного средства.

В понедельник обвиняемый предстанет перед следственным судьей окружного суда Тиргартена для выдачи ордера на арест.

Ранее мы писали, что известного российского блогера-сыроеда подозревают в доведении своего ребенка до голодной смерти. В Сочи задержали популярного российского блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение, и его жену Оксану. В начале марта у них умер от истощения ребенок. Родителей подозревают в том, что они длительное время лишали сына пищи.

Также мы сообщали, что в Киеве двоих врачей известной сети частных клиник судят из-за смерти супруги экс-главы Минздрава Квиташвили.