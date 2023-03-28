Кивская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего мужчины, который незаконно приобрел и хранил с целью сбыта психотропные вещества в особо крупных размерах.

У него дома в банках из-под литиевой смазки нашли амфетамин.

Об этом сообщает прокуратура.

Также во время обыска по месту жительства обвиняемого изъяли еще один пакет с амфетамином. В общей сложности было изъято более 300 гр психотропного вещества, стоимость которого составляет около 200 тыс. гривен.

За совершение этого преступления мужчине грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве поймали наркодельцов, которые хранили наркотики в желудях, кофе и продуктах. Правоохранители обнаружили сайт, через который осуществлялась продажа кокаина, амфетамина, MDMA, экстази и других наркотических средств и психотропных веществ. Наркотики отправляли почтой или реализовывали с помощью закладок. Для маскировки преступной деятельности мужчина скрывал "товар" в желудях и продуктах питания.

А в феврале полиция Киевщины накрыла нарколабораторию, которая каждый месяц сбывала психотропы на 10 миллионов гривен.

Полицейские изъяли около 700 г амфетамина, более 4 кг Alfa PVP, 3 кг каннабиса, более 800 литров прекурсоров, упаковочный материал, электронные весы, пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны