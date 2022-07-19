В Киеве будут судить работников двух частных клиник за смерть пациентки в результате ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса генерального прокурора.

В суд уже направлен обвинительный акт в отношении медицинских работников двух частных учреждений здравоохранения Киева по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что в октябре 2020 года молодая женщина поступила в стационарное отделение одной из частных клиник Киева для проведения планового оперативного вмешательства. Операция осложнилась внутренним кровотечением.

В послеоперационный период произошло ухудшение общего состояния пациентки. Результаты лабораторных исследований давали основания подозревать наличие у пациентки внутреннего повреждения сосудов печени. Также необходимо было немедленно провести обследования, позволяющие объективно оценить характер кровообращения, чего не было сделано. Для устранения послеоперационных осложнений врачи провели две безрезультатные операции.

В связи с ухудшением состояния пациентки она была переведена в другое частное медицинское учреждение Киева, где ей провели четвертое оперативное вмешательство. Оно было направлено на устранение недостатков и осложнений, возникших в ходе предыдущих операций.

Однако врач-хирург необоснованно превысил необходимый объем оперативного вмешательства. Кроме проведения операции, направленной на остановку кровотечения, он также произвел резекцию части печени. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, уже на следующий день была констатирована смерть пациентки.

В ходе проведения досудебного расследования были установлены недостатки при оказании медицинской помощи. Они свидетельствуют о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками в результате небрежного отношения. При недопущении этих недостатков жизнь пациентки могла бы быть сохранена.

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