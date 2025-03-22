В воскресенье 23 марта погода в Украине обещает быть теплой. Переменная облачность с прояснениями ожидает жителей большинства регионов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура ночью от будет варьироваться от -1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье от 1° до 6° тепла. Днем температура воздуха будет держаться от 9° до 14 ° тепла, а в Карпатах от 5° до 10° тепла.

Ночью в Закарпатье, Прикарпатье, днем ​​в западных областях Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской областях порывы 15-20 м/с.

Также украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Днем 23 марта в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности расценивается, как желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

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