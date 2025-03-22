В России скончалась народная артистка РСФСР и легенда советского кино Лариса Голубкина. Ей было 85 лет.

О смерти актрисы сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

"Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал он.

Актриса с 2014 года боролась с болезнью Вальденстрема - неконтролируемым ростом измененных плазматических клеток. В 2022 году Голубкина прошла курсы химиотерапии, благодаря чему удалось добиться ремиссии, однако вскоре недуг начал прогрессировать. В октябре 2024 года СМИ писали, что артистка передвигается в инвалидном кресле, страдает от нарушения слуха и зрения, постоянных болей в суставах и находится под наблюдением сиделки.

В январе 2025-го состояние Голубкиной резко ухудшилось. Тогда же она оставила завещание и переписала имущество на единственную дочь - 51-летнюю Марию.

Последние дни жизни актриса стремительно теряла вес на фоне рака и уже не вставала с постели. 22 марта у нее остановилось сердце.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году поступила в Московское музыкально-педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение, которое окончила в 1959 году, затем поступила в ГИТИС, на отделение музыкальной комедии, который окончила в 1964 году.

Главная роль Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" стала дебютом в кино для Голубкиной. Она сделала Ларису звездой всесоюзного масштаба.

Голубкина в роли Шурочки. Кадр из фильма

Среди других известных работ артистки можно вспомнить Лену Крылову в картине "Дайте жалобную книгу" (1964), Надю в фильме "Небесные ласточки" (1976), Машу в комедии "Зигзаг удачи" (1968). Последней картиной с участием Голубкиной стал фильм "Ка-де-бо" 2016 года.

С 1977 по 1987 годы Голубкина была замужем за актером Андреем Мироновым. После его смерти она замуж больше не выходила.

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