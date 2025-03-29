Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Елизавета Ющенко переехала жить в Москву и стала жертвой мошенников.

Об этом сообщают российские медиа.

Как стало известно, 38-летняя Лиза Ющенко случайно узнала, что выступает поручителем в кредите на 10 млн рублей.

Кредит был оформлен ещё в 2023 году, когда она проходила лечение на Мальдивах.

Девушка подозревает в махинациях бывшую партнёршу по бизнесу и автора женских информационных курсов Надежду Амрани. В СМИ отмечают, что она могла подделать документы.

Недавно в суд пришел иск с требованием взыскать с неё около 20 млн рублей.

Ранее Лиза была женой Андрея Ющенко, а их брак длился с 2009 по 2012 год. Также у экс-пары есть общая дочь.

После развода в 2014 году бывшая невестка экс-президента Украины вышла замуж во второй раз за российского бизнесмена и переехала в Москву. При этом Лиза является родной сестрой известной украинской телеведущей Маши Ефросининой.

Напомним, российская певица Лариса Долина заявила, что ее "развели украинские мошенники", обманом отобрав ее квартиру в Москве и деньги от ее продажи.

Также бывший заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман стал жертвой телефонных мошенников. Мошенники выманили у него более миллиона рублей.