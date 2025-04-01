Всех, кто работает на Россию в Великобритании, заставят зарегистрироваться под угрозой тюрьмы.

Об этом сообщила продюсер телеканала Fox News Нана Саджая в соцсети X.

"Россия будет включена в британскую Схему регистрации иностранного влияния: "Любой, кто работает на российское государство в Великобритании, будет обязан заявить о своей деятельности или рискует оказаться в тюрьме", – объявило сегодня правительство", – написала она.

Ранее журнал The Economist писал, что российские шпионы вернулись в Европу и стали "еще опаснее, чем когда-либо". По данным Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), российские спецслужбы извлекли уроки последних двух лет, когда их массово разоблачали в ЕС, а многие спецоперации были провалены, и "вступают в новую фазу политической войны против Запада".

Также в The Wall Street Journal писали, что Путин воспользовался бегством россиян во время мобилизации для отправки шпионов в Евросоюз.

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