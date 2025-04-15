16 апреля в Париже состоится премьерный показ полнометражного художественного фильма "Оксана", снятого французским режиссёром Шарлен Фавье. Лента рассказывает о жизни трех украинок, основавших движение Femen.

В центре сюжета - история художницы и соосновательницы Femen Оксаны Шачко.

Шачко создала Femen в 2008 году в Хмельницком вместе с двумя другими украинскими активистками — Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

Изначально активистки выходили на протесты в нижнем белье. Однако в 2009 году Шачко первой обнажила грудь во время акции протеста в Киеве.

Из-за давления со стороны тогдашних украинских властей активистки эмигрировали во Францию, где Шачко впоследствии покончила с собой.

Главные роли исполнили украинские актрисы Альбина Корж (в фильме играет Шачко), Владислава Коровай (Александра Шевченко), Оксана Жданова (Гуцол) и Марина Кошкина (Инна Шевченко).

Съёмки фильма должны были проходить на территории Украины, однако из-за полномасштабного вторжения РФ их перенесли в Будапешт.

Как сообщил "Стране" источник в Femen, кинолента выйдет в прокат в Европе. В то же время премьера фильма в Украине пока остаётся под вопросом.

"Неизвестно, сочтут ли его политически корректным в нынешнем контексте", - объяснил источник.

Как мы писали, Шачко нашли мертвой в июле 2018 года в ее парижской квартире. Она повесилась.

"Страна" рассказывала, что о ней известно.