Сегодня, в Великую субботу, в Иерусалиме в храме Гроба Господнего сошел Благодатный огонь. Священнослужители называют его Светом истинным.

Событию предшествует служба, которая проводится в храме Воскресения Христа.

Как известно, схождение Благодатного огня символизирует выход из Гроба Господня истинного-воскресшего Иисуса Христа.

Принято считать, что Благодатный огонь в первые минуты не обжигает, поэтому им можно даже умываться, освещая себя.

Первыми, по традиции, в храм вошли представители Армянского католикоса.

Кувуклию (часовня, находящаяся внутри храма, где сходит Благодатный огонь) проверили представители всех Церквей, которые служат на Гробе Господнем: в ней не должно быть огня и способов его зажечь. Кувуклию опечатали воском.

После этого в храм пришли православные арабы - они громко прославляли Христа, без их участия церемония восхождения Благодатного огня невозможна.

Затем в храм вошел Патриарх Иерусалимский Феофил III с представителями Иерусалимского патриархата. После Крестного шествия вокруг Кувуклии Патриарха одели в облачение.

По церковному преданию, однажды Благодатный огонь не сошел в Кувуклии, поскольку туда не был допущен православный Патриарх. Патриарх и верующие молились у входа в Храм Гроба Господня.

Тогда Благодатный огонь расколол левую колонну у входа в храм и сошел именно там. С тех пор право молиться о восхождении Благодатного огня имеет только Патриарх Иерусалимской Православной Церкви.

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