В Пекине прошел полумарафон, в котором впервые в истории вместе с людьми бежал 21 робот. Об этом сообщает BBC.

В марафоне приняли участие около 12 000 человек и 20 роботов.

Хотя роботы уже появлялись на марафонах и раньше, это первый случай, когда они соревновались с людьми на такой дистанции.

При этом среди роботов, участвовавших в конкурсе, первое место занял человекоподобный робот, известный как Tian Kung Ultra. Он пробежал 21 километр за два часа сорок минут - более чем в два раза медленнее, чем самый быстрый человек.

Другие роботы оказались еще менее успешными.

Лучший результат среди мужчин составил 1 час 2 минуты, а среди женщин - 1 час 11 минут.

Отмечается, что батареи роботов менялись, когда люди останавливались, чтобы отдохнуть и попить воды.

Создатели робота-победителя получили денежный приз в размере 5 тысяч юаней (около $700).

Напомним, компания Realbotix представила робота-женщину, способного общаться и выражать эмоции.

Также СМИ сообщали о том, что Пентагон готовится разрешить роботам с искусственным интеллектом убивать людей.