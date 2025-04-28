Новым председателем правления "Нафтогаза" стал Сергей Корецкий.

Решение о назначении Корецкого было принято во время сегодняшнего заседания наблюдательного совета "Нафтогаза", о чем передают украинские издания.

Сергей Корецкий с ноября 2022 года является главой "Укрнафты" и "Укртатнафты", а до этого работал в WOG и занимался частным бизнесом.

В бизнес-кругах считается, что Корецкий в последние годы ориентируется на одного из ближайших к президенту Украины Владимиру Зеленскому людей - его бизнес-партнеру по проектам "Квартала" Тимуру Миндичу.

Ранее мы писали, что два года назад бывший замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский дал НАБУ показания на тогдашнего советника Зеленского Сергея Шефира и Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского. Показания были даны в рамках дела экс-главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, которое расследовало НАБУ.

Как заявил детективам НАБУ Игнатовский, Сергей Шефир и Тимур Миндич обеспечивали коммуникацию между главой Фонда госимущества Сенниченко и Офисом президента.