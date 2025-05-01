Британские учёные рассчитывают вырастить кожный покров тираннозавра для использования в производстве сумок и портмоне премиум-класса.

Об этом сообщает британская газета Тelegraph.

Компания Lab-Grown Leather из Ньюкасла (Великобритания) объединилась с фирмой The Organoid Company, занимающейся биотехнологиями для выращивания шкур вымерших животных на основе ископаемого генетического материала (ДНК).

До недавнего времени считалось, что ДНК динозавра найти невозможно, поскольку хрупкие нити этого вещества не могут сохраняться в течение десятков миллионов лет. Однако за последнее году палеобиологам удалось выделить из найденных окаменелостей фибриллярный белок, составлявший основу соединительной ткани организма – коллаген, сохранившийся в фрагментах доисторических ящеров, включая тираннозавра возрастом 80 миллионов лет.

В 2023 году Lab-Grown Leather стала первой биотехнологической компанией, которая успешно вырастила полностью натуральную кожу животного, и теперь считает, что может использовать эту же технологию для воссоздания шкуры тираннозавра. Команда проекта уверена, что кожа будет прочной и долговечной, и надеется получить первый образец к концу текущего года.

"Мы раскрываем потенциал для создания кожи из доисторических видов, начиная с грозного тираннозавра. Это начинание демонстрирует силу клеточной технологии для создания материалов, которые являются как инновационными, так и этически обоснованными", – сказал профессор Че Коннон.

Lab-Grown Leather была первой компанией, кому удалось воссоздать биохимические и биофизические импульсы, что присутствуют в живом организме, заставляя клетки выстраиваться в правильном порядке. После этого отпала необходимость в использовании сыворотки животного происхождения для запуска процесса роста и и наполнители, что обычно требуютя для производства синтетического мяса и кожи, не позволяя продуктам ощущаться натуральными.

Чтобы воссоздать кожу тираннозавра, команда планирует использовать последние исследования палеобиологов, в ходе которых из ископаемых останков был извлечён молекулярный фрагмент коллагенового белка.

"Этот проект – замечательный пример того, как мы можем использовать передовые методы генной инженерии и белкового синтеза для создания совершенно новых материалов", – сказал генеральный директор The Organoid Company Томас Митчелл.

К работе над выращиванием кожи короля древних хищников были подключены специалисты VML, нидерландской инновационной компании, которая помогла создать первую фрикадельку из ДНК шерстистого мамонта в 2023 году.

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