Судья-миллионер из Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала пытался через суд отказаться от алиментов на своего ребёнка.

Об этом в Facebook сообщил политический эксперт Олег Постернак.

По его данным, судья Галабала в 2023–2024 годах инициировал судебное разбирательство с бывшей супругой - с целью уменьшения алиментов на содержание их несовершеннолетнего сына.

Истец требовал снизить их с 22 720 грн до 1 грн в месяц (то есть, фактически отменить).

Судья обосновывал свое требование отсутствием возможности контролировать целевое использование средств. Но суд отказал в удовлетворении иска.

При этом согласно декларации за 2024 год, годовой доход Галабалы составил около 3 млн грн: почти 2,5 млн грн - заработная плата судьи, около 500 тыс. грн - доход от процентов и отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Также задекларированы сбережения на сумму более 1,6 млн грн. Из членов семьи указан только один ребенок.

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