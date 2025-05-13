В Одессе полиция завела дело на женщину за то, что ее породистая собака справила нужду на цветы у портрета погибшего военного на Аллее героев в парке Шевченко. Причем об инциденте правоохранители узнали из соцсетей.

Об этом они сообщили на своем сайте.

"12 мая во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором происходит конфликт между двумя гражданками. В частности, одна женщина утверждала, что другая позволила своей собаке справить естественные потребности у места почтения павших защитников Украины, при этом отвечая на замечания непристойными жестами. Зарегистрировав данные сведения, полицейские провели проверку и установили, что владелица животного – 41-летняя местная жительница", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили местонахождение правонарушительницы и составили в отношении нее два протокола: по ч. 1 ст. 154 (нарушение правил содержания собак) и ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщине грозит штраф или арест.

Решение о наказании примет суд.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве две девушки устроили танцы среди могил погибших воинов.

Также мы писали, что в Кривом Роге на кладбище подростки осквернили могилу ради видео для Инстаграма.