"Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу. Финальный матч между горняками и киевским "Динамо" завершился вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Шахтер" - 6:5.

Донецкий клуб добыл этот трофей в 15-й раз в своей истории.

Первый гол забил Андрей Ярмоленко за "Динамо" на 44-ой минуте, а Кауан Элиас на 64-ой сравнял счет. В овертаймах мячей забито не было и все решилось в серии пенальти, где решающим оказался промах Александра Караваева.

Составы команд на игру:

"Шахтер": Резник, Винисиус (Грам 102), Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо, Бондаренко (Назарина 62), Марлон (Крыськив 62), Судаков (Цуканов 90), Педриньо да Силва (Алиссон 62), Эгиналду (Элиас 46), Кевин.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко (Биловар 112), Дубинчак (Вивчаренко 105), Михайленко, Шапаренко (Бражко 74), Ярмоленко (Волошин 81), Буяльский (Пихаленок 81), Кабаев (Караваев 91), Ванат.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Своей 15-ой победой в Кубке "Шахтер" обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Что касается ситуации в УПЛ, то за два тура до конца "Динамо" лидирует, опережая "Александрию" на 5 очков. "Шахтер" идет третьим, отставая от второго места еще на 5 баллов.

Ранее мы рассказывали, как киевское "Динамо" отказалось от официальных мероприятий с сербским клубом из-за матчей в РФ.