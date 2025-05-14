Украинский гимнаст Пантелей Колодий меняет свое спортивное гражданство на американское.

Об этом сообщает исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.

По предоставленной информации, решение вступит в силу через год, а спортсмен сможет выступать за США с мая 2026 года.

23-летний Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике с 2022 года и являлся участником ЧМ-2022, Евро-2022 и Универсиады, соревнуясь на Кубках мирового вызова. Он также планировал принять участие в отборочном турнире на чемпионате США, однако его заявку отклонили, так как к соревнованиям допускаются только американцы.

За сборную США украинец сможет дебютировать в мае 2026 года. Такое решение принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в мальтийской Кавре, которое проходило 7-8 мая.

Ранее мы писали, что украинский гимнаст Илья Ковтун также решил сменить гражданство. Он подал документы на гражданство Хорватии.

Также мы рассказывали, как украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису и уехал в Беларусь, где теперь играет за клуб "Славия" (город Мозырь).