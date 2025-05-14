Смена спортивного гражданства. Украинский гимнаст Колодий будет выступать за США
Украинский гимнаст Пантелей Колодий меняет свое спортивное гражданство на американское.
Об этом сообщает исполнительный комитет Международной федерации гимнастики.
По предоставленной информации, решение вступит в силу через год, а спортсмен сможет выступать за США с мая 2026 года.
23-летний Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике с 2022 года и являлся участником ЧМ-2022, Евро-2022 и Универсиады, соревнуясь на Кубках мирового вызова. Он также планировал принять участие в отборочном турнире на чемпионате США, однако его заявку отклонили, так как к соревнованиям допускаются только американцы.
За сборную США украинец сможет дебютировать в мае 2026 года. Такое решение принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в мальтийской Кавре, которое проходило 7-8 мая.
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