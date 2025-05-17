Житель Сумской области отказался от службы в армии, ссылаясь на то, что исповедует буддизм, но не смог назвать ни одной заповеди.

Приговор вынес Тростянецкий районный суд Сумской области.

В материалах дела указывается, что в августе 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Тогда же ему дали повестку, однако житель Сумщины не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что не "может служить по религиозным убеждениям", а повестка была вручена ему "путём обмана" - он считал, что расписывается за получение своего паспорта.

На суде мужчина заявил, что не уклоняется от мобилизации, а реализует свое право на альтернативную службу.

Согласно показания мужчины, его религиозные воззрения базируются на учении буддизма. Однако, сообщает суд, ни одной заповеди буддизма назвать он не смог.

В ходе разбирательства суд вызвал свидетелей: мать подсудимого и его знакомого.

Свидетель заявил, что его приятель – вегетарианец и исповедует буддизм. Мать подозреваемого рассказала, что раньше её сын вел себя агрессивно, из-за чего она неоднократно обращалась в полицию. В частности, бросался на неё с топором. Религиозные убеждения сына она считает несерьёзными.

"Основной причиной пацифистских взглядов сына считает то, что он ленится и боится служить", – говорится в свидетельстве женщины.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы, наказание – лишение свободы сроком на три года.

Напомним, Верховный суд Украины отказал в освобождении от мобилизации по религиозным убеждениям.

Ранее апелляционный суд утвердил приговор мужчине, отказавшемуся от службы в виду религиозных убеждений.