Президент США Дональд Трамп рассказал о своем звонке украинскому президенту Владимиру Зеленскому месяц назад.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

"Я позвонил Зеленскому, они сказали: "Он в Южной Африке". Я говорю: "Какого черта он делает в Южной Африке?" – сказал Трамп.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса ответил на вопрос главы Белого дома о том, "какого черта Зеленский делал в Южной Африке".

"Он пытается установить мир. Вы знаете, нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как установить мир, установить умиротворение. Так что мы поделились с ним некоторыми из этих уроков, некоторыми из тех познаний. И я особо отметил в разговоре с ним, что именно так Нельсон Мандела учил нас: если вы хотите добиться мира в стране, делайте это безоговорочно, садитесь и разговаривайте. И я уверен, что именно к этому он прислушается", – сказал лидер ЮАР.

Напомним, Зеленский отправился в Южную Африку в конце апреля. Там президент ЮАР заявил ему, что Украине нужно будет отказаться от территорий ради мира.

После ночного обстрела Украины Россией Зеленский сократил часть запланированного во время визита в ЮАР и вернулся в Киев.