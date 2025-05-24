В Шепетовке Хмельницкой области мужчина и женщина пытали соседку, обвинив ее в проведении колдовских ритуалов.

Об этом сообщает пресс-центр Хмельницкой областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 27-летний местный житель и его 35-летняя сообщница пытали соседку и угрожали ей убийством. Отмечается, что в июне прошлого года подельники в состоянии алкогольного опьянения наведались в дом 68-летней соседки и начали выбивать дверь.

"Они обвинили женщину в проведении колдовских ритуалов, избивали ее, душили, угрожали убийством и нанесли несколько ножевых ранений. После потери потерпевшей сознания злоумышленники вытащили ее на улицу и уложили в багажник автомобиля", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что они также планировали вывезти тело в лесополосу и продолжить пытки.

Прекратить совершение преступления смогли прибывшие на место происшествия правоохранители.

В настоящее время мужчина приговорен к 7 годам 6 месяцам заключения, а женщина получила 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее в Киеве четверо мужчин, выдавая себя за правоохранителей, похитили и пытали 28-летнего IT-специалиста из Турции, требуя с него 100 тысяч долларов.

Также мы писали, что в Черниговской области двое мужчин травили одиноких пенсионеров и инвалидов после того, как те под давлением переписывали на злоумышленников свои квартиры. Этот "бизнес" процветал годами.