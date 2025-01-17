В Черниговской области двое мужчин травили одиноких пенсионеров и инвалидов после того, как те под давлением переписывали на злоумышленников свои квартиры. Этот "бизнес" процветал годами.

Об этом сообщает в своих соцсетях полиция.

Оперативники установили, что 44-летний и 34-летний жители Чернигова подыскивали находящихся в уязвимом состоянии людей и склоняли их к совместному употреблению алкоголя. Мошенники регулярно приносили пострадавшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (в частности, метиловый спирт). Аферисты убеждали жертв оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а после получения документа добавляли в алкоголь смертельную дозу лекарства и поили им владельцев имущества.

Оперативники и следователи разоблачили организаторов преступной схемы и предотвратили убийство 66-летнего мужчины из Чернигова, который имеет инвалидность по зрению. При попытке отравить его преступники были задержаны. В операции участвовали бойцы спецподразделения КОРД.

При обыске у фигурантов изъяли бутылки со спиртосодержащими веществами, сильнодействующие пилюли, паспорта и документы на имущество: доверенности, завещания, поручения, заявления, договоры купли-продажи, пенсионные удостоверения, десятки банковских карт и мобильных телефонов. Также у задержанных нашли винтовку и гладкоствольное ружье с патронами.

Сколько людей убила эта пара, не сообщается.

Обоим злоумышленникам объявили подозрения в покушении на убийство группой лиц по корыстным мотивам. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Летом мы рассказывали, как в Киеве 67-летний мужчина три месяца травил женщину, с которой прожил 15 лет, ради ее денег, квартиры и автомобиля.

А еще до масштабной войны мы сообщали, что два участника АТО опоили и утопили мужчину ради его иномарки.