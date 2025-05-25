Человечество официально прожило первую четверть 21 века, на который в прошлом, 20 веке, возлагались огромные надежды.

Именно с этими ожиданиями был связан настоящий бум научной фантастики: писатели рисовали иногда блестящие, а иногда и пугающие картины времени, в котором мы живём сейчас.

Наиболее оптимистичными были советские фантасты. К примеру, в цикле "Полдень" братьев Стругацких человечество уже к началу 21 века покорило Солнечную систему, а в 2017 году начало всерьёз готовиться к межзвёздным перелётам. Что же касается самой Земли, то на ней (судя по роману "Хищные вещи века") к 2020 году почти полностью побеждена бедность, создана медицина, способная лечить практически любые болезни, а благодаря автоматизации человечество практически полностью освобождено от необходимости тяжёлого труда: даже повседневные бытовые дела взяли на себя автоматизированные умные дома.

Полет фантазии западных писателей был немного скромнее: Артур Кларк в "Космической одиссее 2021 года" описывает путешествие к Юпитеру как находящееся на пределе человеческих возможностей. Однако, в мире "Одиссеи" уже покорена Луна и создан полноценный искусственный интеллект – достижения, к которым человечество подбирается только сейчас.

Ещё одно культовое фантастическое произведение, действие которого разворачивается в наши дни (а точнее, в 2021 году) – "Мечтают ли андроиды об электроовцах" Филиппа Дика, по которому впоследствии был снят фильм "Бегущий по лезвию". Согласно Дику, к настоящему моменту мы должны были бы уметь создавать автономных роботов с искусственным интеллектом, неотличимых от живых существ, а также создавать колонии на Марсе.

Правда, происходит всё это в условиях, когда земная биосфера практически полностью разрушена по итогам мировой войны.

А вот в знаменитом фильме 80-х годов прошлого века "Назад в будущее" реальность 2015 года намного более позитивная и разительно отличается от реального 2015 года. Если верить фильму, то ещё 10 лет назад мы должны были освоить антигравитацию, управляемый термоядерный синтез (реактор "Мистер Фьюжн", дающий энергию машине времени), робототехнику и многое другое.

А ставшая одной из "фишек" фильма умная одежда, подгоняющаяся под параметры владельца, указывает на высокий уровень развития нанотехнологий.

Почему же вышло так, что писатели-фантасты относительно недавнего прошлого настолько сильно прогадали со скоростью развития технологий? Многие фанаты научной фантастики склонны объяснять это тем, что человечество "свернуло не туда", сконцентрировавшись на потребительских, а не фундаментальных, вещах. Грубо говоря, предпочтя Айфоны полётам к другим планетам.

Однако, по всей видимости, дело в другом. "Золотой век фантастики" пришёлся на 50-70 годы 20 века, когда человечество жило в эпоху научно-технической революции с характерными для неё высокими темпами развития в связи с целым рядом прорывов во многих областях знания.

И именно по характерной для того времени скорости развития технологий фантасты и строили свои ожидания. Увы, им не суждено было сбыться: наука развивается нелинейно, и многие вещи, которые могли показаться легко достижимыми, на практике упирались в неочевидные, но оттого не менее трудно преодолимые технологические барьеры.

Однако, сейчас мы, похоже, стоим на пороге прорыва, сопоставимого с тем, что имел месте в прошлом веке, в эпоху первых космических полетов.

Связан он с развитием искусственного интеллекта и роботизированных технологий.

Это открывает огромные перспективы развития человечества, но несёт и грандиозные опасности.

Фантастика богата и на апокалипсические сценарии будущего, в которых технологии используются для самоуничтожения человечества или же вообще выходят из-под контроля людей.

Наиболее известный такой сюжет - фильм "Терминатор", где искусственный интеллект объявил войну людям.

Но есть ещё и рассказ уже упомянутого выше Филиппа Дика "Вторая модель", сюжет которой содержит параллели с нынешней войной в Украине. В ней описывается война между Советским Союзом и силами ООН во главе с США. Силы ООН создают боевых роботов, известных как "Когти".

Для того, чтоб они не атаковали своих солдат последним раздают специальные браслеты. "Когти" производятся на полностью автоматизированных заводах, управляемых роботами. Но постепенно роботы выходят из-под контроля и начинают создавать более совершенные модели, которые убивают уже всех людей, вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют.

В общем, развитие технологии действительно может привести к очень разным результатам. И только от самого человечества зависит в каком направлении они будут развиваться - развития или уничтожения.