Народный депутат (партия "Голос") и глава комитета Верховной Ради по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин предложил "начать публичный диалог о возрастных ограничениях в соцсетях" и штрафовать соцсети за несоблюдение ограничений.

Об этом Юрчишин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, нужно ввести возрастной ценз, чтобы избежать "страшных случаев вербовки и убийств украинских детей".

Юрчишин сообщил, что власти обсуждали блокирование "российской дезинформации" с региональным представительством ТикТока, что привело к запрету некоторых аккаунтов. Однако "не все дети способны отличить манипуляции от критики", и "иногда путь к российским спецслужбам лежит через короткие смешные ролики".

Также нардеп упомянул мессенджер Телеграм. Как он рассказал, СБУ не раз документировала случаи, когда подростки искали легкий заработок, а на них выходила ФСБ с предложением поджога авто военных или ТЦК.

"Уже есть примеры, когда страны ЕС и не только вводят возрастные ограничения в использовании соцсети. И если сами соцсети не адаптируются к новым правилам – их будут ждать реальные штрафы", - пообещал он.

Напомним, власти уже давно говорят о запрете соцсетей или ограничении пользования ими. Год назад в Раде регистрировали законопроект о контроле Телеграма. Одним из его авторов был Юрчишин.

Также в прошлом году Нацсовет по ТВ призвал заблокировать Телеграм в Украине.