Молодые американцы переходят в православие в поисках "мужественности".

Об этом пишет новостная служба BBC News.

Отмечается, что в последнее время число прихожан Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в некоторых штатах США быстро растет - в основном за счет перехода верующих из других конфессий, преимущественно мужчин. Данные Pew Research говорят о том, что 64% православных христиан в США - мужчины, хотя в начале двухтысячных этот показатель составлял 46%.

РПЦЗ, основанная священниками, бежавшими из России от революции 1917 года (в 2007 году воссоединилась с РПЦ, став самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата), рассматривается многими как самая консервативная православная юрисдикция в США. Тем не менее, эта небольшая религиозная община очень активна - "и то, что разворачивается внутри нее, отражает более масштабные политические сдвиги, наблюдающиеся в США, особенно после резкого поворота Дональда Трампа в сторону Москвы".

Отмечается, что рост числа её прихожан начался после пандемии коронавируса, когда храмы РПЦЗ, в отличие от всех остальных конфессий, остались открытыми.

Американский профессор Скотт Кенуорти, изучающий восточное христианство, заявляет, что приход в его городе Цинциннати "трещит по швам" от наплыва желающих.

"Это явление наблюдается не только в моем приходе или нескольких других церквях в Техасе. Это определенно нечто более масштабное", - говорит профессор.

Одной из причин в статье называют политику России по поддержке христианства.

"Кадры и фотографии Путина, цитирующего Библию, держащего свечи во время богослужений в московском Храме Христа Спасителя, раздевающегося до трусов, чтобы погрузиться в ледяную воду в праздник Крещения, похоже, задели какие-то струны душ американцев. Некоторые из них - в Америке и других странах - видят в России последний оплот истинного христианства", - пишет BBC.

Напомним, два года назад западные СМИ писали, что в российском Подмосковье собираются построить село для консервативно настроенных американцев "с традиционными ценностями".

Ранее Путин говорил, что Россия не считает себя врагом Запада.