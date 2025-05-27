Новым тренером украинского футбольного клуба "Шахтер" стал турок Арда Туран.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.

38-летний Арда Туран – бывший турецкий футболист, играл за испанские "Атлетико" и "Барселону".

Также Туран провел 100 матчей за сборную Турции. Тренерскую карьеру он начал в 2023 году.

Контракт подписан до лета 2027 года. Туран стал 39-м наставников в истории "Шахтера".

24 мая, сразу после ничейного матча с "Рухом" (1:1), "Шахтер" объявил об отставке Марино Пушича с должности главного тренера. Туран в свою очередь покинул турецкий "Эюпспор", в котором работал с апреля 2023 года. Под его руководством команда провела 84 матча, одержав 45 побед, 14 ничьих и потерпев 25 поражений.

Напомним, Марино Пушич возглавил "Шахтер" в 2023 году. Его контракт был рассчитан до завершения сезона-2025/26.

Между тем недавно "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу. Финальный матч между горняками и киевским "Динамо" завершился вничью - 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался "Шахтер" - 6:5.

Донецкий клуб добыл этот трофей в 15-й раз в своей истории и обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало Кубок Украины 13 раз.