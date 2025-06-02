Анна Колесник. Фото – espreso.tv

Депутат Верховной Рады фракции "Слуга народа" Анна Колесник теряет статус народного избранника.

Об этом говорится в решении регламентного комитета парламента на официальном правительственном сайте.

Комитет единогласно рекомендовал Раде проголосовать за лишение Колесник мандата.

Напомним, в октябре 2022 года Колесник получила подозрение от НАБУ и САП во внесении ложных сведений в декларацию на более чем 4,4 миллиона гривен.

К настоящему времени Колесник не появляется в парламенте с 12 марта 2025 года.

Снимок сообщения на reglament.rada.gov.ua

Напомним, недавно умер депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

Также стало известно, что ЦИК признала новым нардепом Инну Свирибу вместо сложившей мандат Кормышкиной.

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