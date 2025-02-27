Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом Украины, получив постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной (также известна под фамилией Аллахвердиева).

Об этом сообщается на сайте и в соцсетях ЦИК.

Согласно данным из интернета, Свириба окончила Тернопольский медицинский университет им. И.Горбачевского и имеет выданный этим вузом диплом врача-терапевта, а также Национальную медицинскую академию последипломного образования им. П.Шупика в Киеве по специальности "врач-гематолог".

Она работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины, а затем дизайнером интерьеров и декоратором.

Напомним, в октябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули нардепу Кормышкиной подозрение в незаконном обогащении на более чем 20 миллионов гривен. Следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 миллионов превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период. Ее официальный доход составил не более 2,7 миллиона гривен.

Тогда же, в октябре, "слугу народа" взяли на поруки глава фракции в Раде Давид Арахамия и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.