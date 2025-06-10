Запад заинтересован в продолжении войны за счет жизней украинцев, поскольку они сами выступают против компромиссов и уступок.

Об этом написал в Фейсбуке журналист Остап Дроздов, комментируя заявление генсека НАТО Марка Рютте, где тот дает понять, что странам Альянса невыгодно завершение конфликта.

По мнению Дроздова, цель западных стран - "капсулизировать войну на нашей территории и наших кладбищах, раз уж Украина отказалась поступаться и так уже потерянными, по западным оценкам, территориями".

"Выбор долговременной войны, по мнению Запада, является нашим добровольным выбором после отказа от формулы Трампа по прекращению войны. Соответственно: деньги и оружие будут давать - лишь бы бессмертные герои своими телами сдерживали орду и принимали весь её удар на себя, пока более разумные и прагматичные в плановом порядке подлатают свои оборонные бюджеты и укрепят свою оборонку до такого уровня, который сделает невозможной дальнейшую агрессию России", - пишет журналист.

В этом контексте он не понимает, что многим украинцам так не понравилось в словах волонтера Марии Берлинской о том, что будут мобилизованы женщины и 18-летние.

"Ну а чего вы хотели? Посмотрите на социологию, в которой первые строки стабильно занимает высоколиквидная мечта о "границах 1991 года", "выведении российских войск со всех оккупированных территорий", "капитуляции и распаде России" и так далее. Всё же просто: кто устанавливает ультимативно-высшие планки требований к окончанию войны, кто утверждает и исповедует максималистские нарративы, тот должен лично принять участие в реализации своих пожеланий", - пишет Дроздов.

"Все же против переговоров. Все же против уступок. Все же против компромиссных выходов из войны. Все же против поисков хоть каких-то вариантов, ведь ни один вариант, видите ли, не устраивает. Все же категоричны, несгибаемы и до конца. Соответственно: кто устанавливает высшую планку, тот уже должен разминать мышцы для прыжка", - добавил он.

По его словам, ситуация зашла в тупик, куда ее завели "неразумные, ещё и зависимые".

Напомним, Остап Дроздов в 2019 году и позже отметился скандальными заявлениями против жителей Донбасса, которых называл "парнокопытными" и призывал лишить их избирательного права. Позже он называл зрителей подсанкционных телеканалов "одноклеточными", "инфузориями" и "ватой".