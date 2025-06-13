Россия начала готовить стратегические воинские резервы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

По его словам, это может означать наличие планов о боевых операциях не только в Украине.

"По данным нашей разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины", - заявил глава МИД.

При этом он напомнил о важности введения санкций по отношению к РФ.

"Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – подчеркнул Сибига.

Ранее глава МИД заявил, что условия России по прекращению огня и миру являются ультимативными и не могут серьезно обсуждаться Украиной.

Отметим, что подготовка стратегических резервов РФ (если она действительно происходит) может иметь и иное объяснение - Россия готовится к длительной войне в Украине, стремясь рано или поздно обескровить ВСУ и проломить украинскую оборону. Подробнее о стратегии РФ в войне мы писали в отдельном материале.