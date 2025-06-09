Условия России по прекращению огня и миру являются ультимативными и не могут серьезно обсуждаться Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

Сибига считает, что в мире и, особенно, в "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.

Министр обвинил Россию в блокировании мирного процесса. По его словам, Москва так и не ответила на предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - заявил Сибига.

Ранее глава МИД Украины уже говорил, что делегация РФ не отреагировала на меморандум Киева о мире.

Между тем глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский сказал, что условия мирного договора, которые Россия предлагала Украине в 2022 году, были мягче, чем нынешние.