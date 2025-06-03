На втором раунде переговоров в Стамбуле российские переговорщики не отреагировали на меморандум Украины о мирном урегулировании.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

"Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины о завершении войны. Мы направили его заранее до встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не дали никакого ответа. Ни во время встречи, ни после неё. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны демонстрирует их желание продолжать войну", – написал Сибига.

По словам Сибиги, вместо того, чтобы ответить на "конструктивные предложения" Киева, "российская сторона выдвинула набор старых ультиматумов, не приближающих настоящий мир".

"Это противоречит предыдущим обещаниям России, которые были даны, в частности, США, что на этой неделе в Стамбуле она (Москва - Ред.) предложит нечто реалистичное и осуществимое", – добавил министр.

Глава украинской дипломатии считает, что "из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны Кремля стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

"Если нынешние встречи <...> не будут способствовать достижению мира, всё очевиднее становится, что необходима встреча лидеров", – заявил Сибига.

Напомним, в Турции ждут новый раунд переговоров Украины и России.

Ранее глава ОП Андрей Ермак призвал к санкциям против России в ходе своего визита в США.