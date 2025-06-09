Условия мирного договора, которые Россия предлагала Украине в 2022 году, были мягче, чем нынешние.

Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

Условия в 2022-м, по словам Мединского, были такими:

отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории;

признание равных прав для УПЦ и русского языка в Украине;

признание Крыма российским;

"оставить в покое два региона Донбасса".

Мединский утверждает, что весной 2022 года Украина после консультаций с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями властей США заявила, что "иностранные партнеры против заключения договора" с Россией.

При этом, по утверждению Мединского, "те, кто считают себя акционерами Украины, не разрешают "менеджменту" достигнуть договорённостей, выгодных для Украины".

"Мне предыдущий глава делегации Украины – smart guy, очень умный, гибкий переговорщик – сказал как-то: "Тебе, Владимир, легко говорить – у тебя один начальник. А у меня три", – заявил Мединский.

Напомним, ранее главой украинской делегации был лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, который в прошлом году заявил, что Украина отказалась подписывать мирный договор с РФ, в том числе после визита Джонсона, который заявил, что "мы ничего подписывать не будем".

Официально украинские власти такую трактовку отказа от подписания соглашений опровергают. По их версии, переговоры сорвались, потому что РФ выставила неприемлемые для Киева условия.