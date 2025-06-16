В Латвии Служба государственной безопасности задержала Алексея Росликова - лидера партии "Стабильности!" и бывшего члена сейма, который на днях стал депутатом Рижской думы.

Об этом сообщают в своих соцсетях однопартийцы законодателя, депутаты сейма Игорь Юдин и Светлана Чулкова.

Чулкова, заменившая Росликова на посту главы партии "Стабильности!", записала видеообращение к подписчикам.

"Я хочу вас проинформировать, что сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду вас держать в курсе", - сказала она.

Также Чулкова заявила журналистам, что Росликов находится в СГБ вместе с адвокатом.

Некоторое время спустя стало известно, что суд избрал депутату меру пресечения: его отпустили, взяв подписку о невыезде. Об этом сам Россилков рассказал в своих соцсетях.

По его словам, СГБ провела обыски у него дома, а также в доме его родителей. Он дал понять, что ему могут инкриминировать две статьи Уголовного кодекса: "о сотрудничестве с Россией, которого и в помине нет", и разжигании межэтнической розни. Также он добавил, что у него конфисковали средства связи.

"Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы", - отметил он.

Напомним, 5 июня Росликова удалили с заседания парламента за то, что он высказывался на русском языке и "неэтично себя вел". Его выступление было направлено против включения в повестку заседания "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращении ее языковых последствий".

9 июня СГБ открыла уголовное дело против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору (то есть России) в его действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. За содействие иностранному государству в действиях против Латвии для государственных должностных лиц предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.