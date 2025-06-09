В Латвии открыли уголовное дело в отношении депутата Алексея Рослякова после высказываний на русском языке с трибуны парламента.

Об этом сообщает пресс-центр Службы государственной безопасности.

Рослякова подозревают "в оказании содействия государству-агрессору России в его действиях против Латвии и разжигании национальной ненависти и розни".

В ведомстве отметили, что неоднократно предупреждали депутата о возможной уголовной ответственности за подобные действия. Предупреждения касались не только заявлений на русском языке в сейме, но и другой деятельности лидера партии "Стабильность!".

Изначально против Росликова пообещал возбудить административный процесс Центр государственного языка, заявивший, что депутат проявил неуважение к латышскому языку как к единственному государственному, а также пренебрежительно высказался о его роли в латвийском обществе, "угрожая сплоченности общества и приверженности основополагающим ценностям государства". Теперь же начала уголовный процесс Служба госбезопасности Латвии.

Напомним, 5 июня в Латвии депутата сейма и лидера партии "Стабильность!" удалили с заседания парламента за то, что он высказывался на русском языке и "неэтично себя вел". В тот день он заявил: "Нас больше, и русский язык – наш язык!".

В декабре глава МИД Латвии Байба Браже возмутилась после того, как в Риге ей попался таксист, который говорил на русском языке. Водитель оказался беженцем из Украины.