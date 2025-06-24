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С 1 июля для внутренне перемещенных лиц станут действовать новые правила. В Министерстве финансов будут ежемесячно проверять, находится ли гражданин в Украине.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 376.

В случае отъезда украинца за границу на период больше 90 дней без уважительной причины статус ВПЛ и выплаты (для тех, кто на них имеет право) могут отменить.

Исключение сделают для тех, кто выехал по уважительной причине:

  • в служебную командировку или на стажировку;
  • на лечение или реабилитацию (документально подтвержденные);
  • для оздоровления детей, в связи с уходом за больными детьми;
  • по другим обстоятельствам, подтверждаемым документами.

При этом отмечается, что при отмене статуса ВПЛ после проверки органы должны уведомить об этом в течение 3 дней.

Напомним, с января начался прием заявок от внутренних переселенцев для получения субсидии на аренду жилья.

Ранее мы писали, что изменились правила получения пенсий для украинцев, проживающих на оккупированных территориях и выехавших за границу.

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