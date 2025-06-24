С июля Минфин введет новые проверки для переселенцев
С 1 июля для внутренне перемещенных лиц станут действовать новые правила. В Министерстве финансов будут ежемесячно проверять, находится ли гражданин в Украине.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 376.
В случае отъезда украинца за границу на период больше 90 дней без уважительной причины статус ВПЛ и выплаты (для тех, кто на них имеет право) могут отменить.
Исключение сделают для тех, кто выехал по уважительной причине:
- в служебную командировку или на стажировку;
- на лечение или реабилитацию (документально подтвержденные);
- для оздоровления детей, в связи с уходом за больными детьми;
- по другим обстоятельствам, подтверждаемым документами.
При этом отмечается, что при отмене статуса ВПЛ после проверки органы должны уведомить об этом в течение 3 дней.
Напомним, с января начался прием заявок от внутренних переселенцев для получения субсидии на аренду жилья.
Ранее мы писали, что изменились правила получения пенсий для украинцев, проживающих на оккупированных территориях и выехавших за границу.