"Слугам народа" сказали готовиться к внеочередной сессии Верховной Рады, которая пройдет 7-8 июля, и на которой планируют поменять премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Шмыгаль должен был поехать в Рим на Конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет 10-11 июля. А ближайшее заседание Рады пока запланировано на 15 июля. Но "слугам" прислали сообщение, чтобы они были готовы к внеочередной сессии Рады за несколько дней до предполагаемой римской конференции, 7-8 июля.

Как и ранее сообщалось, вероятной сменщицей Шмыгаля Гончаренко называет Юлию Свириденко. И уже она поедет на конференцию в Риме в новом статусе.

Напомним, отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства.

Ранее мы писали, что месяц спустя после начала циркуляции слухов об уходе Шмыгаля прошлым летом вероятность его отставки внезапно снизилась.

Однако чистки Кабмина избежать не удалось: 4 сентября 2024 многие министры правительства написали заявления об отставке.

Отправят ли в отставку Кабинет министров, мы разбирались в отдельном материале.