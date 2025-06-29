В мессенджере Telegram начали появляться официальные плашки "Проверка фактов" под публикациями в каналах.

Об этом пишут профильные паблики.

По их данным, поводом для нововведения стала ложная новость от канала We TON о якобы уходе Telegram из России, со ссылкой на сатирическое издание "Панорама".

Под этим постом появился отдельный блок, в котором указано, что создатель соцсети Павел Дуров не делал подобных заявлений.

В блоке было указано, что это разъяснение предоставлено самим Телеграмом, а не администрацией канала. То есть механизм проверки фактов, который впервые заметили еще год назад, начал работать.

Однако пока неизвестно, насколько это явление массовое.

Напомним, недавно Павел Дуров составил завещание из-за опасения врагов в "могущественных государствах".

При этом ранее основатель Telegram отверг обвинения в сотрудничестве с властями РФ.

"Я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути – о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", – сказал бизнесмен.