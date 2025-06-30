Некие силы в мире намеренно останавливают развитие человечества, чтобы сделать его более "послушным" и установить "власть Антихриста".

Такие заявления сделал основатель PayPal Питер Тиль, который поддерживает президента США Дональда Трампа и считается очень близким к вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в интервью колумнисту New York Times Россу Доутату.

Высказанные им идеи интересны с точки зрения понимания образа мыслей влиятельной группы в окружении президента США.

Тиль начинает с того, что в мире идет застой развития, потому что "у людей закончились идеи".

"В какой-то степени институты деградировали и стали не склонны к риску", - заявил он.

"Сегодня, если бы существовал эквивалент Эйнштейна и он написал письмо в Белый дом (о начале нацистами ядерных исследований - Ред.), оно затерялось бы в почтовом отделении. А Манхэттенский проект (в ходе которого создали ядерную бомбу - Ред.) немыслим", - добавил он.

"Если мы посмотрим на биотехнологии, что-то вроде деменции, болезни Альцгеймера - мы не добились никакого прогресса за 40-50 лет… Собирается ли Гарвард вылечить деменцию, просто болтая и делая то же самое, что не работало в течение 50 лет?" - спрашивает Тиль. "Бумеры верили, что наука вылечит все их болезни. Никто из миллениалов больше в это не верит", - добавляет он.

Тиль также отмечает, что сегодня "полетом на Луну" называют что-либо несбыточное, хотя "полет на Луну в 60-х годах все еще означал, что вы отправились на Луну".

"Полет на Луну теперь означает что-то совершенно вымышленное, что никогда не произойдет", - сказал предприниматель.

По его словам, поддержка Трампа со стороны Кремниевой долины тесно связана с проблемой стагнации. Поскольку Трамп "единственный готов говорить вещи, которые являются правдой об упадке Америки".

По его мнению, искусственного интеллекта будет недостаточно, чтобы преодолеть этот застой. ИИ - "это больше, чем просто бургер, и это меньше, чем полная трансформация нашего общества".

"Я считаю, что это примерно соответствует масштабам интернета в конце 90-х годов. Я не уверен, что этого достаточно, чтобы действительно положить конец застою. Этого может быть достаточно, чтобы создать несколько отличных компаний. И интернет добавлял, может быть, несколько процентных пунктов к ВВП, может быть, 1 процент к росту ВВП каждый год в течение 10-15 лет. Это немного повысило производительность. Так что это примерно мое место для искусственного интеллекта", - говорит Тиль.

Решение проблем, по его мнению - в трансгуманизме: "В идеале это радикальное преображение, при котором ваше человеческое, природное тело превращается в бессмертное тело. Мы хотим большего, чем просто переодевание или изменение ваших половых органов. Мы хотим, чтобы вы смогли изменить свое сердце, изменить свой разум и изменить все свое тело".

Но такому подходу мешает "застой", который, по мнению Тиля, внедряется мировыми институциями.

"Мы подчинились FDA (управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - Ред.) - оно регулирует не только лекарства в США, но и де-факто во всем мире, потому что остальной мир подчиняется FDA. Комиссия по ядерному регулированию регулирует деятельность атомных электростанций по всему миру. Вы не можете спроектировать модульный ядерный реактор и просто построить его в Аргентине. Они не будут доверять аргентинским регуляторам. Они собираются полагаться на США… Атомная энергетика должна была стать силой 21-го века. И это каким-то образом стало невыгодно по всему миру", - говорит Тиль.

"И это как минимум вопрос о том, почему у нас 50 лет стагнации. И один из ответов заключается в том, что у нас закончились идеи", - говорит Тиль. При этом есть и другой ответ - "что-то произошло в культурном плане, где это (развитие новых идей - Ред.) было запрещено". "Это была просто некая трансформация человечества в более послушный вид", - предполагает бизнесмен.

По его мнению, это застой, который насаждался под предлогом "мира и безопасности", что является "лозунгом Антихриста" (далее Тиль делает отсылку к библейскому посланию к Фессалоникийцам, где говорится, что "Люди будут говорить "мир и безопасность", но внезапно их постигнет гибель").

Говоря об экзистенциальных рисках для мира, миллиардер призвал "также говорить о риске другого типа плохой сингулярности (сингулярность - точка, в которой происходит резкое изменение или нарушение нормального функционирования системы или процесса - Ред.), которую я бы назвал тоталитарным государством одного мира".

"Потому что стандартное политическое решение, которое есть у людей для всех этих экзистенциальных рисков, - это единое мировое управление", - говорит он, приводя в пример ядерную энергию, которая находится под контролем международных структур. По мнению Тиля, далее будут пытаться глобально контролировать ИИ, а также вводить "глобальное управление вычислительными ресурсами".

"Им нужно единое мировое правительство, которое контролировало бы все компьютеры, регистрировало каждое нажатие клавиши, чтобы убедиться, что люди не программируют опасный искусственный интеллект", - говорит он о логике нынешнего управления.

В такой ситуации "Антихрист мог бы захватить мир, если бы вы говорили об Армагеддоне без остановки".

"Вы говорите об экзистенциальном риске без остановки, заявляя, что это нужно регулировать. Это противоположность картине бэконовской науки 17-го и 18-го веков, где Антихрист подобен какому-то злому техническому гению, злому ученому, который изобретает эту машину, чтобы захватить мир… В нашем мире политический резонанс имеет обратное: нам нужно остановить науку, мы должны просто сказать "стоп"… Настоящий Антихрист будет играть на этом страхе и говорить: "Вы должны пойти со мной, чтобы избежать Скайнета, избежать Терминатора, избежать ядерного Армагеддона"", - заявляет Тиль.

Он также заявил, что Илон Маск откладывал полеты на Марс, потому что боялся распространения на предполагаемые колонии той же идеологии, которая господствует сейчас на Земле. И что за ним на Марс последует "социалистическое правительство США". Это была одна из причин, по которым Маск поддержал Трампа.