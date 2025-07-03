На рынке теневых услуг по предоставлению гражданства, видов на жительство и прочих документов в странах Европы и Ближнего Востока назревает серьёзный скандал. По данным источников на рынке, один из крупнейших его операторов, гражданин Ирана Алиреза Багеряна, известный как Яша и чьими клиентами являются представители украинской элиты, обманул на деньги многих из них.

"С нашей семьи он взял сотни тысяч евро, после чего исчез со всех радаров. И насколько я знаю, это не единичный случай", - сказал нам один из клиентов Яши.

Как говорят источники, Багерян начал свою деятельность в Киеве более десяти лет назад. Его основная услуга - помощь в получении гражданства, паспортов, видов на жительство и легализации в странах Европы и Ближнего Востока. Он обещает делать всё быстро, официально и с полным сопровождением, при этом за свою работу берет от 300 000 до двух миллионов долларов.

При этом в соцсетях Багерян демонстрирует роскошную жизнь: посещает рестораны высокой кухни, пятизвёздочные отели, бутики Cartier и Dior.

Адвокат одной из пострадавших заявил нам, что он уже "подал заявления о мошенничестве в прокуратуру ОАЭ и европейских страны, где Багерян регулярно бывает". Кроме того, юрист рассматривает вариант обращения в Европол и Интерпол, чтобы придать делу международный статус.

Один из обманутых Багеряном клиентов в Украине сообщил нам, что к работе по поводу мошенничества уже подключены и украинские правоохранительные органы.

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