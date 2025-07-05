В Париже после многолетнего перерыва в сто с лишним лет открыли для общественного купания Сену.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Сегодня в 08:00 по местному времени (07:00 по Киеву) несколько десятков купальщиков уже сделали первый заплыв.

В Сене выделили три зоны для общественного купания: одну рядом с Эйфелевой башней, вторую неподалёку от собора Парижской Богоматери, а третью в восточной части города. В этих зонах есть раздевалки и душ. Там одновременно могут находиться до 300 человек с полотенцами. В зонах также будут дежурить спасатели.

До конца августа три купальных зоны будут работать бесплатно для всех желающих в возрасте старше 10 или 14 лет, в зависимости от места.

Купание в Сене было запрещено с 1923 года из-за опасности, которую представляли баржи и прогулочные суда, а также из-за плохого качества воды, хотя ежегодные рождественские соревнования по плаванию через реку практиковались до Второй мировой войны.

С 1988 года, когда тогдашний президент Франции Жак Ширак впервые пообещал вернуть купание в Сену, предпринимались меры по очистке реки. Перед Олимпийскими играми летом прошлого года на очистку Сены потратили более 1,4 миллиарда евро. Во время Игр в специально очищенных водах реки соревновались пловцы на открытой воде и триатлеты.

При этом, как писали СМИ, количество бактерий во время Игр всё равно превышало максимальный порог, в артерию регулярно попадали сточные воды. Из-за ужасного качества воды тренировки и соревнования в реке неоднократно переносили, а сами спортсмены после заплывов получали отравления. В частности, у бельгийской триатлонистки диагностировали кишечную инфекцию.