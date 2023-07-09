В Полтавской области вода в реке Псел загрязнена неизвестным веществом. Ниже села Запселье запрещено купание, ловля рыбы и использование воды для хозяйственных нужд.

Об этом сообщил глава Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник на своей странице в Facebook

"Выше села Запселье, в реке Псел неизвестное вещество попало в воду. Жители жалуются на помутнение воды и резкие запахи. Вводится временный запрет на купание, вылов рыбы и использование воды для хозяйственных нужд из р. Псел, от с. Запселье и ниже по течению", - говорится в сообщении.

Позже глава Кременчугской РВА сообщил, что провел внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где обсуждалось это чрезвычайное происшествие.

"По предварительным данным, в результате большого количества осадков малые реки вышли из берегов и размыли некоторые стихийные свалки. Ощутимый запах канализационных стоков выше села Запселье. Представители ГСЧС выехали на место чрезвычайной ситуации и устанавливают обстоятельства. Осуществляется оповещение населения о загрязнении реки Псел в средствах массовой информации", - заявил Ледник.

Правоохранительным органам уже поручили обеспечить патрулирование прилегающих территорий возле реки Псел с целью контроля запрета на посещение граждан загрязненной территории до соответствующего решения комиссии, а также взять под наблюдение торговлю рыбой в розничной сети района.

Ранее мы писали, что в Херсонской, Николаевской и Одесских областях с 19 июня запретили купаться и ловить рыбу из-за существенного ухудшения показателей речной и морской воды.

Также в Министерстве охраны здоровья сообщили, что около 35% проб воды в поверхностных водоемах на юге страны не соответствуют гигиеническим нормам.