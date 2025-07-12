Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит снова демонстративно проигнорировала своего мужа на публике. Она отступила в сторону, когда президент Франции протянул ей руку.

Инцидент произошел во время официального трехдневного визита супругов в Великобританию при встрече с королем.

На опубликованных кадрах можно заметить, как пара прогуливается в сопровождении королевской четы неподалеку от Виндзорского замка: принца Уильяма, принцессы Кейт Миддлтон, короля Карла III и королевы Камиллы.

Видеоролик моментально разлетелся по социальных сетям, а пользователи начали требовать от Макрона, чтобы он прокомментировал этот момент.

При этом 8 июля первая леди Франции не подала ему руки, спускаясь с трапа самолета. Инцидент также попал под камеры журналистов и вызвал бурную реакцию в Сети.

Напомним, что в мае завирусилось видео, как Макрон получает пощечину от первой леди во время визита во Вьетнам. Макрон заявил, что они просто "дурачились".

Однако журналисты внимательно просмотрели видео и по губам Брижит прочитали, что она говорила супругу после пощечины: "Отстань, жалкий неудачник!"