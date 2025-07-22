Появился текст решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, который ввел мораторий на проверки бизнеса. Ранее об этом заявлял президент Владимир Зеленский.

Решение уже начали критиковать за то, что как такового запрета на проверки там нет. Вместо этого там содержится лишь ряд рекомендаций, о том, как снизить из количество.

В частности, документ предполагает:

- ограничение проверок для предприятий с низким уровнем риска и авторизованных экономических операторов (за исключением работы с подакцизными товарами);

- пересмотр подходов к проверкам на основе уровня риска, с фокусом на реальных угрозах нарушения налогового и таможенного законодательства;

- анализ и упрощение регуляторных процедур, снижение административной нагрузки на бизнес, устранение дублирующих функций надзорных органов;

- внедрение цифровых инструментов для контроля и оценки эффективности надзора;

- ускорение принятия законопроектов, усиливающих защиту прав бизнеса в рамках уголовных производств, а также уточняющих полномочия проверяющих органов;

- пересмотр открытых уголовных дел, где проверяется деятельность предпринимателей, и отказ от нецелесообразных ограничений их прав и активов.

"Если кратко, то это "Большое ни…я", которое ни к мораторию, ни долгосрочности не имеет ни малейшего отношения", - прокомментировал документ народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее премьер Свириденко заявляла, что власть планирует ввести годовой мораторий на проверки бизнеса. Однако в решении СНБО таких сроков также не указывается.

Затем Зеленский объявил, что СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.