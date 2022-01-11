После отставки Арсена Авакова один из главных вопросов - что теперь будет с его подопечными националистами из партии "Национальный корпус" (НК) Андрея Билецкого, которые к тому же контролируют еще и полк "Азов" Нацгвардии?

Как выяснила "Страна", в этой среде сейчас происходят интересные процессы, которые могут иметь прямое влияние на развитие политической ситуации в Украине.

Подробности - в нашей статье.

Развилка для Билецкого

"Страна" уже писала, что после увольнения Авакова в июле прошлого года руководство "Нацкорпуса" оказалось в сложном положении.

Всегда считалось, что НК и неформально контролируемый Билецким полк "Азов" Национальной гвардии Украины находятся в аваковской политической "обойме" (хотя это и отрицают сам экс-глава МВД и руководство "Нацкорпуса").

Без Авакова в кресле министра Билецкий мог лишиться влияния на полк "Азов", который вообще-то выделяет его среди всех остальных националистических организаций, и оказаться вместе со своим окружением и структурами под ударом власти, плохо расставшейся с экс-главой МВД.

"Без контроля над полком "Азов" Билецкий станет всего лишь одним из многих "бродячих активистов", который ничем не отличается от других националистических группировок", - говорит источник в силовых структурах.

Тогда же мы писали, что есть два варианта развития событий. Первый - Билецкий и Офис президента находят общий язык. После чего "Нацкорпус" и "Азов" переходят под "крышу" Банковой и разрывают отношения с Аваковым.

Второй вариант - договориться Билецкому и Офису не удастся. И тогда можно ожидать попыток властей начать уголовные дела против "Нацкорпуса", а также лишить Билецкого контроля над "Азовом".

Сначала казалось, что события идут по второму пути. В августе были арестованы члены харьковского "Нацкорпуса". А акцию в их защиту на Банковой, которую попытался устроить Билецкий, силовики довольно жестко пресекли.

Однако с тех пор ни о каких новых уголовных делах против Билецкого слышно не было. Это породило предположения, что "Нацкорпус" и Банковая все ж таки смогли найти общий язык. Либо, как вариант, Билецкого уголовными делами припугнули, дав понять, чтобы он резких движений против власти не совершал.

На такой версии событий настаивает близкий к правоохранительной системе собеседник во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".

"Как я понял, "Нацкорпус" немножко привели в чувство. И теперь они сидят на попе ровно. Я говорю о серии громких летних задержаний членов НК. Там на самом деле на их верхушку материала собрано на 300 лет тюрьмы - кого не возьми", - утверждает источник.

К слову, с того момента "Нацкорпус" не раз появлялся на акциях против политики Зеленского и него самого то самостоятельно, то в компании других националистических сил.

Однако нельзя сказать, что эти мероприятия, даже сопровождавшиеся громогласными обвинениями власти и столкновениями со спецсилами полиции, имели большой резонанс в обществе, несли угрозу политическому положению Зеленского.

Между Турчиновым и Аваковым

В то же время источник в националистической среде дает несколько иную трактовку отношений власти и "Нацкорпуса".

По его словам, Билецкий и Офис президента не пришли ни к каким договоренностям. При этом лидер НК сумел сохранить контроль над "Азовом" и до сих пор ориентируется на Авакова, параллельно устанавливает контакты с другими противниками Зеленского.

"Произошло то, что часто происходит у нашей власти - начали накат, громкие дела, заявления, аресты, а потом процесс остановился. И дело по зачистке "Нацкорпуса" так и не довели до конца. Полк "Азов" остался под Билецким. Билецкий продолжает работать с Аваковым, но не только с ним. В последнее время он установил тесный контакт с руководителем штаба Порошенко Александром Турчиновым. То есть в целом Билецкий находится в оппозиционном к Зеленскому лагере. Но крупных акций пока не проводит, чтоб не сделать фальш-старт, который позволит властям его организацию полностью зачистить. Пока Билецкий ждет общего сигнала, чтоб движ начался общий и сильный", - говорит источник.

Примечательно в этом появление Билецкого и его соратников на тех или иных телеканалах.

Билецкий - частый гость на "Украина" и "Украина 24", в том числе на популярном ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Владелец этих телеканалов - бизнесмен Ринат Ахметов, который сейчас находится в оппозиции к Офису президента и активно дает слово противником Зеленского, включая Арсена Авакова.

А вот, скажем, руководитель Центрального штаба НК Максим Жорин или глава киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин выступают на телеканале "Прямой", который входит в медиахолдинг экс-президента Петра Порошенко.

Конечно, представителей НК могли позвать в эфир из-за критического отношения к политике нынешней власти. Но дело может быть не только в этом. "Насколько я знаю редакционную политику наших ведущих телеканалов, политически чужие собственнику люди в эфире никогда не появятся", - говорит политолог Анатолий Октисюк "Стране".

Собеседник в штабе партии Порошенко подтвердил контакты Турчинова и Билецкого.

"С "Нацкорпусом" также держат связь по линии движения "Нет капитуляции!" (противники имплементации Минских соглашений - Ред., которых патронирует партия Порошенко - Ред.) Например, наш депутат Киевсовета Александр Погребиский с ними общается. Если какие-то совместные антизеленские акции, координируемся", - говорит источник.

Проблемы Зеленского

Как считает политолог Руслан Бортник, к такому союзу правых у ОП может быть двойственное отношение.

"С одной стороны, наличие таких объединений в стране позволяет президентскому Офису аргументировать в диалоге с Западом отказ выполнять Минские соглашения, мол, общественность (в лице прослойки так называемых "активистов") не принимает этого. С другой стороны, в случае политического кризиса националисты подключатся к антиправительственным протестам, в том числе с оружием в руках”, - полагает Бортник.

Собеседник во фракции СН, близкий к правоохранительным органам, говорит, что правые радикалы будут серьезной головной болью в случае, если Зеленский начнет двигаться в направлении выполнения политической части "Минска".

"В протесты впишется не только Порошенко, но тот же "Нацкорпус". После всего сказанного на этот счет они ни смогут не "вписаться", как бы их ни "обрабатывали" наши правоохранительные органы или западные партнеры. Это не считая проблем внутри самой Рады. Поэтому как себя будет вести наш "начальник" (то есть Зеленский - Ред.), не знаю",- говорит он.

"Для многих праворадикальных сил попытка принять "Минск" - это основание для протеста, в том числе вооруженного с исходом - смена власти. Вот Зеленский и будет до последнего держаться за формулу Порошенко: сначала контроль над границей, потом все остальное. И не “"особый статус", закрепленный в Конституции, а максимум широкая децентрализация. Правда, не факт, что это спасет его от радикальных действий со стороны правых. Они могут найти и другой повод”, - комментирует политолог Октисюк "Стране".

Так или иначе, но пока Билецкий и, что важно, полк "Азов" остаются "силовым резервом" противников Зеленского.

Учитывая нарастание политического противостояния, не исключено, что этот резерв будет задействован на улицах, как только появится повод.

Пример Казахстана показывает, что организованные вооруженные группы могут достаточно быстро переломить ситуацию. И побороть их можно лишь начав, по сути, полноценную войсковую операцию, что и сделал в Казахстане Токаев.

Но в Украине Зеленскому это может быть сделать труднее с учетом разваленного состояния силовых структур, а также отсутствия готовности правоохранителей выполнять его приказы по зачистке.

Вероятно, у Зе видят эту угрозу. Буквально в последние дни появились известия о смене ряда руководящих кадров в Нацполиции, которые там оставались со времен Авакова.

В частности, глава МВД Денис Монастырский уволил одного из самых приближённых к экс-министру топ-сотрудников Нацполиции - Олега Козловского, который занимал должность заместителя главы НПУ.

Аваков назначил Олега Козловского заместителем главы Нацполиции в январе 2019 года. До того Козловский был главой Управления СБУ по Луганской области, но был уволен Петром Порошенко. После чего Аваков взял его в полицию и, как говорят, поручил ему самое деликатное направление - мешать Порошенко строить «сетки» под выборы для подкупа избирателей.

Позже Козловский курировал создание в МВД Департамента защиты интересов общества и государства, который журналисты окрестили «тайной полицией Авакова» и отмечали, что он дублирует функции Департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент «Т»).

Кроме того, в феврале будет уволен куратор полицейского спецназа КОРД, заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко.

Об этом сообщил «Стране» источник в МВД.

Формальное основание - сокращение штатов. Но в реальности, как говорят наши источники, убирают его по той же причине, что и Козловского, - не уверены в его лояльности.

При том что контроль за полицейским спецназом, в случае начала массовых беспорядков, будет иметь ключевое значение.

Но поможет ли это Зеленскому добиться управляемости силовой вертикалью - большой вопрос. Тем более в условиях, когда полицейские грозят бунтами и забастовкой из-за мизерных зарплат.