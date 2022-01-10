В ближайшее время из Министерства внутренних дел собираются уволить куратора полицейского спецназа КОРД, заместителя главы Национальной полиции Алексея Руденко.

Об этом "Стране" сообщил источник в МВД.

По его словам, принято решение уволить Руденко с 20 февраля по сокращению штатов.

При этом на своей должности Алексей Руденко работал начиная с ноября 2015 года.

Напомним, что это уже второе увольнение высокопоставленного полицейского за последние дни. Накануне был уволен заместитель главы Национальной полиции Олег Козловский, который считался близким к Авакову. Аваков назначил Козловского заместителем главы Нацполиции в январе 2019 года. До того Козловский был главой Управления СБУ по Луганской области, но был уволен Петром Порошенко. После чего Аваков взял его в полицию и, как говорят, поручил ему ломать "сетки", которые Порошенко выстраивал под выборы для подкупа избирателей.

Ранее, 4 января, об отставке заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. Он ушел в отставку после того, как полицейские пригрозили руководству МВД акциями протеста из-за выплат зарплат без надбавок.

"Страна" подробно рассказывала, что в Нацполиции назревает крупнейший кризис из-за низких зарплат и невыплат обещанных надбавок и премий сотрудникам. Дело дошло до того, что некоторые наряды уже не выезжают на регистрацию и расследование правонарушений, не связанных со смертями. При этом, как недавно заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, Кабмин выделил Национальной полиции деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.