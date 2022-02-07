В Киево-Могилянской академии разворачивается скандал вокруг выборов ректора.

Пожалуй, впервые в истории украинского высшего образования Министерство образования отказалось признавать победителя выборов ректора вуза – при том, что в самом университете считают конкурс законным и свершившимся.

На нем победу одержал экс-министр образования Украины Сергей Квит, который сейчас возглавляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Но в МОН отказались признавать его ректором, заявив, что выборы прошли с нарушениями, и хотели провести повторный конкурс.

В свою очередь, за Квита вступилась громкая группа поддержки, которая вышла на митинг под Кабмином. Дело приняло политический оборот.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться премьер-министру. Он заявил, что Минобразование отзовет приказ о назначении нового конкурса.

К протестам студентов Могилянки присоединились политики и представители гранатовых структур, которые изначально считали Шкарлета "чужим". Теперь они пытаются использовать ситуацию с выборами ректора Могилянки, чтобы добиться отставки министра образования.

“Страна” разобралась в подоплеке скандальных выборов ректора в Могилянке.

Попытка номер пять

Эпопея с выборами ректора Киево-Могилянской академии тянется уже два года. За это время в вузе четыре раза пытались провести конкурс, но назначить президента так и не удавалось. Все это время "Могилянкой" фактически руководило Минобразования через назначенного им и.о. ректора (сейчас это Денис Азаров).

А вот пятая попытка избрать ректора закончилась скандалом.

В этот раз на должность президента Могилянки баллотировались и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная и экс-министр образования, председатель Нацагентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит. Он уже занимал пост ректора Могилянки в 2007-2014 годах, после чего ушел работать в правительство.

По итогам голосования в первом туре, состоявшегося 20 января 2022 года, Александра Гуменная набрала 201 голос (33,9%), Сергей Квит – 232 (39,1%). 27 января состоялся второй тур выборов президента НаУКМА.

И к прозрачности проведения этого голосования действительно есть вопросы.

В разгар выборов из избирательного участка неизвестные украли одну урну с бюллетенями, а вторую облили зеленкой.

"В какой-то момент на избирательный участок забежало несколько парней в черных спортивных костюмах и банданах. Они украли одну урну с бюллетенями, а вторую облили зелёнкой. Позже первую урну нашли, пересчитали все бюллетени и учли результаты", – говорит "Стране" Ольга, студентка третьего курса, очевидица тех событий.

Впоследствии полиция Киева сообщила, что урна была найдена неповрежденной на одной из улиц возле Могилянки и возвращена избирательной комиссии.

Так как похищенная на выборах урна для голосования оказалась не тронутой, и глава избирательной комиссии, и оба кандидата признали результаты выборов. По результатам второго тура Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%); Александра Гуменная – 191 голос (42,92%).

Впрочем, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что признать выборы, которые происходили с такими нарушениями, ведомство не может.

"Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала избирательный участок почти на час. Когда кто-то нашел ее то ли на соседней улице, то ли на строительной площадке, урна была разбита, ту ли они вернули или другую – много вопросов можно ставить. Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы", – заявил Шкарлет в комментарии “Укринформу”.

После этого уже не так важна стала личность победителя выборов, как позиция Шкарлета.

Студенты взбунтовались и “подняли на знамена” новую (а точнее, старую) идею: уволить Сергея Шкарлета.

В пятницу, 4 февраля, студенты вышли на акцию протеста под Кабмин. К акции, кроме Киево-Могилянской академии, присоединились КПИ и НАУ. Что характерно: главный лозунг акции – уже не признание выборов ректора Могилянки легитимными, а отставка Шкарлета.

Один из плакатов на митинге за отставку Шкарлета

"Большинство студентов Могилянки в шоке из-за ситуации с выборами. Многие вышли на митинг. Сейчас наша цель – отстранение Шкарлета. Этот вопрос поднимается уже не первый раз", – заявил один из студентов четвертого курса Максим.

И действительно: еще в декабре 2020 года, когда Шкарлета собирались назначить министром, сообщество Киево-Могилянской академии призывало Верховную Раду не делать этого и проводило митинги против него. Обвиняя в коррупции, плагиате и поддержке экс-президента Украины Виктор Януковича.

Против назначения Шкарлета выступала и “грантоедская тусовка”, которая системно влияет на украинское образование через многочисленные неправительственные организации. “Грантоеды” изначально считали Шкарлета “чужим” на этой должности – мол, он не поддерживает “ценности Майдана”.

«Между Шкарлетом и т.н. западно-ориентированными активистами существует конфликт с момента его назначения. Они считают Шкарлета «чужим», не разделяющим их ценности, человеком не их типа мышления. Еще перед назначением Шкарлета они проводили митинги против него, а когда его назначили, требовали снять его с должности. То есть, «почва» изначально была сухая», - отмечает политолог Руслан Бортник.

В последнее время вопрос отставки Шкарлета особо не педалировался. Но тут на руку его противникам сыграл на руку старый конфликт между Шкарлетом и Квитом из-за обвинений в плагиате (в 2020 году Нацагентство по обеспечению качества высшего образования под руководством Квита нашло плагиат в трех работах Шкарлета).

Когда МОН выступило с жесткой позицией по непризнанию победы Квита на выборах ректора, министра обвинили в том, что тот устраивает разборки исходя из личной неприязни к Квиту и не заслуживает доверия на своем посту.

По словам организаторов пятничной акции, протест будут продолжаться, пока их требования не выполнят.

Так история с выборами ректора столичного вуза переросла в новую войну с министром образования.

Нынешний министр образования против бывшего

После скандала в Могилянке в ситуацию вмешалось правительство. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, главой Верховной Рады и нардепами.

После этого премьер-министр отменил приказ Шкарлета об отказе признавать итоги конкурса, на котором победил Сергей Квит, и о назначении повторного конкурса.

Как рассказала "Стране" кандидат в президенты академии Александра Гуменная, основной вопрос, который поднимался на встрече с премьер-министром – можно ли считать кражу урны с бюллетенями нарушением избирательного процесса и стоит ли признавать Сергея Квита победителем.

Сама Александра Гуменная настаивала на проведении повторных выборов.

"Я бы дождалась полноценного расследования Нацполиции, потому что после кражи урны с бюллетенями глава избирательной комиссии сразу вызвал полицию. Все присутствующие зафиксировали, что хоть урну и выносили из избирательного участка, пломба была не повреждена. Как вариант, который вчера обсуждался на совещании в Кабмине, можно было бы повторно проголосовать в этом туре, хоть это и не предусмотрено законодательством - чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности выборов", - говорит Александра Гуменная “Стране”.

Теперь с ситуацией будет разбираться специальная рабочая группа во главе с экс-ректором Могилянки Брюховецким. А правительство и Министерство образования не будет вмешиваться в этот процесс.

“Страна” обратилась за комментарием к министру образования, однако в пресс-службе заявили, что ведомство уже все сказало на эту тему в своих более ранних официальных заявлениях и от новых комментариев отказались.

Впрочем, по словам Гуменной, окончательное решение по исходу выборов ректора Могилянки примет экспертная комиссия в Министерстве образования.

"Теперь действующий и. о. президента Денис Азаров будет обсуждать эту ситуацию в МОН. Думаю, они смогут найти компромисс. Но у меня, как человека из Могилянки и кандидата в ректоры, остался неприятный осадок от этого скандала", - признается Гуменная.

На данный момент уже запущена проверка документов Сергея Квита, которые он подал в МОН еще во вторник. Последний ход остается за Минобразования – теперь ведомство должно подписать контракт с новым ректором, тем самым подтверждая его легитимность. Или же – не подписать.

"Признавать Квита победителем или нет – это не совсем компетенция МОН. Для этого существует избирательная комиссия университета, которая уже признала Квита победителем. А Министерство должно решить, подписывать или не подписывать с ним контракт. Сергей Квит должен пройти спецпроверку, документы в МОН для этого он уже подал. Кроме того, скорее всего будут поданы материалы из Нацполиции. И только после этого вынесут окончательное решение", - рассказывает Гуменная.

“Страна” связалась с Сергеем Квитом, однако он ситуацию вокруг выборов ректора Могилянки комментировать отказался. Впрочем, ранее в комментарии "Радио Свобода" он заявлял, что Министерство образования и науки не имеет полномочий не признавать результаты выборов.

"Со своей стороны, как кандидат, я могу обращаться в суд, если со мной не будет подписываться контракт. Но о таком ходе событий я пока не проинформирован, о неподписании контракта официально", – сказал Квит. Он считает себя законно избранным президентом Могилянки.

Если же контракт с Сергеем Квитом в МОН не подпишут, в Могилянке, скорее всего, назначат повторные выборы. Что, к слову, сыграет на руку Сергею Шкарлету, у которого есть давний конфликт с Квитом.

Александра Гуменная не исключает, что именно с предвзятым отношением Шкарлета лично к Квиту был связан приказ МОН о непризнании победы Квита на выборах ректора Могилянки.

"То, что был конфликт между Шкарлетом и Квитом – это очевидно. И не только конфликт, но и судебные иски. К сожалению, этот межличностный фактор влияет на работу как Минобразования, так и Киево-Могилянской академии. Конфронтация между институциями точно никому не выгодна, а личностные разборки всегда оставляют свой след", - утверждает Гуменная.

Впрочем, конкурентка Сергея Квита на выборах протестные настроения против Шкарлета не поддерживает.

"Я на митинг не ходила. Университет должен формировать общественные инновации, но не использоваться в политических целях. Мне не очень нравится то, что этот скандал теперь используют в определенных политических интересах. Сейчас совершенно не то время, когда нам нужна революция от студентов. Мне важно, чтобы нас не использовали как провокационный инструмент для расшатывания ситуации в стране", - заявляет она.

Также Гуменная рассказала, что вскоре должна состояться еще одна встреча непосредственно в академии, где будет присутствовать и студенческое сообщество Могилянки.

"Много избирателей отдали свой голос именно за меня. Поэтому нужно садиться за стол переговоров и корректно учитывать мнение не только 52%, которые проголосовали за Квита, но и другой части коллектива. Потому что в нашей академии это уже пятый конкурс – все устали от самого избирательного процесса. Часть коллектива хочет, чтобы эти выборы признали завершенными. А есть и те, кто прежде всего хочет добиться справедливости, чтобы не было сомнений в легитимности выборов. Особенно учитывая тот факт, что Могилянка является ведущим университетом Украины", - подытожила Александра Гуменная.

Уволят ли Шкарлета

После скандала и в день акции протеста "могилянцев" премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской Академии и пообещал рассмотреть их требование об отставке Сергея Шкарлета. О чем отчитался публично.

Теперь главный вопрос: действительно ли дадут ход инициативе по отставке Шкарлета?

В Верховной Раде депутаты уже инициировали сбор подписей за отставку министра образования и науки Сергей Шкарлета после скандала с выборами президента Киево-Могилянской академии. Проект постановления за увольнение чиновника подала нардеп от "Голоса" Инна Совсун.

Для запуска процедуры увольнения Шкарлета нужно собрать 150 подписей депутатов. Впрочем, найдутся ли подписи, а затем и голоса за отставку Шкарлета, пока сложно сказать. Но несколько членов партии "Слуга народа" уже заявили о том, что монобольшинство поддержит инициативу по отставке Шкарлета.

О том же в комментарии "Стране" говорит нардеп от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук.

"Монобольшинство готово поддерживать отставку Шкарлета, и я в том числе. Фракции "ЕС" и "Голос" ведут сбор подписей, на следующей пленарной деле будет ясно, сколько подписей уже есть", - сообщил "Стране" Грищук.

Он уверен, что голосование за отставку Шкарлета состоится, и голосов для его увольнения в Верховной Раде хватит. По мнению Грищука, причина - не только в скандале вокруг избрания ректора Киево-Могилянской академии. Хотя это стало своеобразной "последней каплей".

"Очень много вопросов возникает к деятельности Шкарлета. Нет у МОН законных полномочий не признавать выборы ректора. Тем более, избирательная комиссия определила победителя, МОН оставалось только подписать контракт. Но, скажем так, ценностные расхождения между Квитом и Шкарлетом сыграли свою роль. Может ли быть причиной непризнания выборов личная обида (Шкарлета на Квита - Ред.) - да, я так думаю. К тому же, Могилянка - это только один вопрос. А застройка стадиона НАУ? А увольнение главы студсовета авиационного университета? Это лично мои вопросы к Шкарлету. Но я видел аналогичную позицию своих коллег по партии", - рассуждает Грищук.

Впрочем, он уточнил, что внутри фракции вопрос отставки Шкарлета пока не обсуждался. Как и возможные кандидатуры на его замену. Так что исход голосования (если оно вообще состоится) еще не определён.

Тем не менее, опрошенные "Страной" политологи не верят в перспективу отставки Шкарлета. По их мнению, непризнание МОНом выборов в Могилянке - слишком слабый повод для этого. А желание прозападных активистов и представителей грантовых организаций взять реванш и вернуть себе контроль над системой украинского образования - слишком очевидно.

"Скандал с выборами ректора Могилянки и студенческие протесты прозападные политсилы вроде "Голоса" используют просто как повод для "патриотической мобилизации". Эти политсилы видят, что власть "шатается", на президента Зеленского давит Запад, и пытаются "взять реванш" - вернуть на должность министра кого-то из "соросовской обоймы". Но это уже мы "проехали", когда МОН возглавляли воспитанники грантовых организаций - и, кстати, не очень успешно. Студентов Могилянки эти силы используют как активный сегмент общества, чтобы формировать электоральный резерв на будущее. Но довести дело до отставки Шкарлета не получится. Одно дело - медийно использовать скандал вокруг непонятных выборов ректора в Могилянке для политической мобилизации, а другое - уволить министра", - полагает политолог Вадим Карасев.

По его словам, Шкарлет на хорошем счету в Офисе президента. К тому же, у Шкарлета за спиной есть своя группа поддержки - сообщество ректоров украинских вузов, которое в свое время выдвинуло его на эту должность.

"Ректоры авторитетных вузов рекомендовали Шкарлета на должность министра. Его утвердил президент, и по-моему, Зеленский об этом не жалеет. Ректоры - это тыл Шкарлета, он не один. За ним стоит вузовская общественность большей части Украины. Сбор подписей за отставку начали, чтобы подтачивать режим. Но голосов за увольнение не будет - это бесперспективно", - считает Карасев.

К тому же, если Шкарлета уволят, Минобразования фактически будет "обезглавлено" - ведь кандидатур на замену Шкарлета у правительства объективно нет. Из этого эксперты делают вывод, что должность министр, скорее всего, за собой сохранит.

Политический эксперт Руслан Бортник также полагает, что в ближайшее время отставка Шкарлета маловероятна. Хотя сам по себе факт того, что премьер-министр встретился с протестующими и пообещал им рассмотреть вопрос об увольнении министра образования, много о чем говорит.

"В Офисе президента не очень хорошо относятся к тому, что произошло вокруг Могилянки. Они не любят уличных форм давления. Риски отставки есть, но скорее всего, министр сохранит за собой должность. А в целом же то, что произошло в Могилянке, показывает, насколько украинское правительство сегодня хрупкое и поддается давлению "улицы". И насколько в правительстве и Верховной Раде сильны позиции элит, ориентированных на Запад", - считает Бортник.