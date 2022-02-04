Несмотря на то, что власти уже пошли на попятную по вопросу отмены результатов конкурса по избранию ректора Киеве-Могилянской академии (на которых победил Сергей Квит), утром в пятницу, 4 февраля, под Кабмином проходит акция протеста студентов Могилянки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Под здание правительства вышло несколько сот человек. Теперь их главное требование - отправить в отставку министра образования Сергея Шкарлета.

По словам организаторов, акции будут продолжаться пока это требование не выполнят. К протестующим студентам вышел представитель секретариата Кабмина и сказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль готов встретиться с инициативной группой из пяти человек. Сейчас организаторы акции определяют, кто пойдёт на встречу к Шмыгалю.

"В общем, все вновь перешло в войну против Шкарлета, который изначально был чужим для грантово-националистической тусовки, управлявшей украинским образованием с 2014 года", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно прошли выборы на должность президента Киево-Могилянской академии, согласно результатам которых победил бывший министр образования, глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

Однако в МОН не признали результаты выборов, в ведомстве заявили, что они прошли с нарушениями. В связи с этим в МОН объявили новый конкурс на должность президента Киево-Могилянки. 3 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что приказ министра образования Шкарлета об отказе признавать итоги конкурса, на котором победит Сергей Квит, и о назначении повторного конкурса будет отменен.