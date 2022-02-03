Правительство Украины пошло на попятную в шумном скандале вокруг конкурса по ректору Киево-Могилянской академии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет отменен приказ министра образования Шкарлета об отказа признавать итоги конкурса, на котором победит Сергей Квит, и о назначении повторного конкурса. А с ситуацией разберётся специальная рабочая группа во главе с экс-ректором Могилянки Брюховецким.

"Шкарлет говорил, что конкурс прошёл с нарушениями, но за Квита вступилась громкая группа поддержки, на завтра уже объявлен митинг протеста, дело приняло политический оборот и власти пошли на попятную", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что недавно прошли выборы на должность президента Киево-Могилянской академии, согласно результатам которых победил бывший министр образования, глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

Однако в МОН не признали результаты выборов, в ведомстве заявили, что они прошли с нарушениями.

В связи с этим в МОН объявили новый конкурс на должность президента Киево-Могилянки, который, по словам Шмыгаля, будет отменен.