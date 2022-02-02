Министерство образования и науки повторно открыло конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии, после того как результаты предыдущего в МОН не признали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и Устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на занятие должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"", - сказано в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут украинцы, которые владеют государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка и при этом имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Напомним, недавно уже прошли выборы на должность президента Киево-Могилянской академии, согласно результатам которых победил бывший министр образования, глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

Однако в в МОН не признали результаты выборов, в ведомстве заявили, что они прошли с нарушениями.