Пользователи соцсетей обратили внимание на аномально низкие цены на отдых в Египте. Так, сервис Booking.com предлагает варианты проживания в отелях Шарм-эш-Шейха на ближайшие даты от 7 до 12 тысяч гривен за неделю на двоих - около 200 долларов по нынешнему курсу.

"Страна" разобралась, по каким ценам сейчас можно отдохнуть в Египте, действительно ли туры на Красное море стали такими дешевыми и с чем это связано.

Обманчиво выгодная цена

Вот несколько предложений по проживанию в отелях 3-4 звезды в Шарм-эш-Шейхе. Стоимость действительно поразительно низкая - от 7 до 9 тысяч гривен за неделю. На двоих есть предложения от 8 до 12 тысяч гривен с полупансионом (завтрак и ужин).

Правда, это стоимость без учета стоимости перелета (и дороги до ближайшего аэропорта в соседних с Украиной странах ЕС). В основном вылеты в Египет украинские турагентства предлагают из аэропортов Кишинева, Варшавы и Жешува. Кроме того, есть трансферы автобусами четко под рейсы в этих аэропортах.

По словам турагентов, с которыми поговорила "Страна", чтобы добраться до Египта из Украины, придется выложить от 300 долларов на человека только на авиабилеты, плюс расходы на дорогу до аэропорта. А еще страховка и питание - словом, отдохнуть в Египте дешевле 1 тысячи долларов на двоих не получится.

Более того, турагенты утверждают, что стоимость отдыха в Египте не снизилась, а выросла в сравнении с 2020-2021 годом из-за роста курса. Под видом потенциального клиента "Страна" обратилась в одно из столичных турагентств, и нам предложили варианты в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде на ближайшую неделю (с перелетом, проживанием и питанием). Предложений дешевле 500 долларов на человека на 7 дней нет. На двоих - цены стартуют от 35-40 тысяч гривен. И это еще сниженные "горящие" цены.

Турагент Светлана отмечает, что сейчас 700-1000 долларов для Египта - это еще дешево.

"Все дорожает по миру - питание, топливо для самолетов, отели, плюс сейчас растет спрос - турпотоки восстанавливаются после пандемии", - говорит турагент.

По ее словам, если стоит цель отдохнуть экономно, стоит присмотреться к автобусным турам - они сейчас стали очень популярными из-за дешевой стоимости и удобства. Например, можно поехать в Турцию, Черногорию, Грецию и Болгарию. "В Болгарии действительно можно отдохнуть за 200 долларов на человека, особенно, если бронировать заранее. У нас уже есть туры на осень", - говорит Светлана.

Египет берет количеством, а не качеством

Эксперт в сфере отельно-ресторанного бизнеса Александр Чорный (CEO Smart Education Hotel School) также обращает внимание на то, что если учесть покупательскую способность и курса доллара, цены на отдых в Египте не такие уж и копеечные.

Кроме того, нужно учитывать дополнительные расходы, которые не входят в стоимость проживания - питание, развлечения, экскурсии и т.д.

"Только на первый взгляд кажется, что это очень выгодное предложение, но обратите внимание, что отели, которые предлагают такие тарифы, имеют номерной фонд 300-400 и больше. То есть, они зарабатывают за счет количества проживающих, а не высокой цены", - говорит Александр Чорный.

По его словам, скидки и спецтарифы в "не сезон" - обычная практика для Египта и Турции.

"Это происходит не в связи с войной в Украине и снижением турпотока из стран СНГ. Египетские отели предлагают скидки каждый год. Для бизнеса гораздо выгоднее иметь загрузку 50% номеров по специальному низкому тарифу, чем закрываться или простаивать пустым. Поэтому если даже отель работает по минимальной рентабельности или в ноль в низкий сезон - это намного выгоднее, чем его закрывать. Так что в нынешних скидках нет ничего экстраординарного", - отмечает эксперт.

Египет, просевший из-за пандемии и потери туристов из постсоветских стран, скидками пытается "набить" гостями пустующий номерной фонд. Тем более, что второе основное направление "все включено" - Турция, - в этом году потерял свои позиции в туристической привлекательности из-за землетрясений.

"Давайте откровенно: 5 звезд в Египте - это 2 звезды в Европе. Исключение – сетевые отели, поддерживающие высокие международные стандарты, но их аудитория – далеко не массмаркет. Подавляющее большинство туристов в Египте было из бывших стран СССР. Отпала Украина, РФ, Белоруссия. Плюс коронакризис – и вот результат. Турция под вопросом из-за землетрясений – это насторожит часть гостей и подозреваю, что снизит количество гостей в активный туристический сезон. Поэтому этот год Египет может использовать для восстановления рынка", - анализирует Александр Чорный.